«Мы уже забыли о победе». Автор дубля в ворота Германии поделился настроем на решающий матч МЧМ-2020

Форвард сборной Казахстана Станислав Александров поделился настроем на предстоящий третий матч утешительного раунда молодежного чемпионата мира в Чехии против Германии, сообщает Sports.kz со ссылкой на Iihf.com.