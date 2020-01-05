Брагин vs Канада. Это будет третий финал наставника нашей «молодежки» с родоначальниками хоккея

После золота в Баффало-2011 молодежная сборная под руководством Валерия Брагина встречалась в финале с канадцами в 2015 году и уступила команде Макдэвида 4:5.