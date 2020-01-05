НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в РоссииКак Россия обыграла Канаду в финале МЧМ-2011, команда Брагина отыгралась и победила с 0:3Д. Густафссон: некоторые голы России были полной лажейМощная драка в КХЛ! Форвард «Магнитки» поколотил нападающего «Сибири»Ковальчук приветствовал болельщиков «Монреаль Канадиенс» на французскомФазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в РоссииМолодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.рекламаРоссийский лыжник Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»Сегодня в Валь-ди-Фиемме завершился заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсмены соревновались в 10-киллометровом подъеме на гору.«Скорость и эмоции»: игрок КХЛ назвал рецепт победы россиян над канадцами в финале МЧМПо мнению нападающего хоккейного клуба «Сочи», молодежная сборная России доказала свое право играть в финале и показала командную игру.Сборная России повела в матче против команды США на ATP CupТАСС, 5 января. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Тейлора Фрица в первой встрече матча второго тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМСборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.КАМАЗ Шибалова выиграл первый этап ралли-марафона «Дакар», Алонсо дебютировал 11-м в зачете внедорожниковРоссийский экипаж «КАМАЗ-Мастер» под руководством Антона Шибалова выиграл первый этап ралли-марафона «Дакар»-2020.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес1 : 0БетисПерерывЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаЛиверпуль0 : 0ЭвертонИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболреклама«Динамо» может приобрести игрока сборной ХорватииНападающий загребского "Динамо" и сборной Хорватии Мисло Оршич может стать игроком "Динамо", передает Sportske Novosti.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир