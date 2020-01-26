Сарри: рад, что помог «Наполи» избавиться от их текущих проблем

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением об игре 21-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:2). «Я рад за ребят, потому что всегда буду любить их.