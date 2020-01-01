Освобождение, контракт с «Зенитом», хет-трик за тайм. Аренда в «Сочи»? Что происходило с Кокориным после выхода из колонии

Со дня освобождения Александра Кокорина из заключения прошло четыре месяца. Они стали насыщенными для форварда Семак против ухода Кокорина. Как это понимать?