Топы избавляются от лишних людей и пока не тратят деньги. В РПЛ официально открыт период дозаявок

Окно будет распахнуто до 21 февраля. В общей сумме клубы РПЛ зимой пока потратили 13,5 млн евро, при этом на долю клубов первой пятерки приходится лишь 750 тысяч.