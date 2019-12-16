Гинер: ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал свое мнение по поводу перехода свыше 75 процентов акций клуба к госкорпорации ВЭБ.РФ. «В пятницу было принято очень важное для ЦСКА решение.