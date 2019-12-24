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Исполком РФС ужесточил наказание за критику судейства в РПЛ

Критиковать судей можно, но дорого. Исполнительный комитет РФС сегодня утвердил прейскурант штрафов за негативные высказывания в адрес работы арбитров со стороны официальных лиц — то есть, футболистов, тренеров и руководителей клубов.
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РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабря

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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