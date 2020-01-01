Агуэро – официально легенда АПЛ. Он в топ-5 бомбардиров за всю историю лиги, первый среди иностранцев, рекордсмен по хет-трикам

Но Пеп не считает его лучшим форвардом. В воскресенье «Манчестер Сити» в гостях раздавил «Астон Виллу» (6:1). Команда Пепа пропустила только на 90-й минуте, когда устала забивать и организовала пенальти в свои ворота – Гюндоган зацепил Трезеге.