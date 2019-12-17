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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила приостановить спортивную карьеру.Российские хоккеисты по буллитам обыграли чехов в матче Кубка Первого каналаМОСКВА, 14 декабря. / ТАСС/. Сборная России по хоккею по буллитам одержала победу над командой Чехии со счетом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала.Логинов выбил 20 из 20, но для победы этого оказалось малоСборную России в Хохфильцене просто не узнать. Наши биатлонисты медали штампуют на раз-два. Продолжить или прервать успех могли парни в пасьюте.Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вашингтон Кэпиталз».Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCCРоссийский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг. Бой завершился во втором раунде.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаФутбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБаПредседатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА, получив более 75% акций. Однако это будет временной мерой.НХЛ. 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Анна Богалий: Мы еще недавно не попадали на подиум в эстафете! Давайте порадуемся серебруДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Анна Богалий прокомментировала результат женской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянки финишировали вторыми.рекламаМилош Ржига: «Люблю приезжать в Россию, здесь всегда очень теплый прием»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после поражения от России (3:4 Б) в матче 2-го этапа Евротура в Москве назвал причины, из-за которых его подопечные потерпели неудачу.Вяхирева расплакалась после поражения от Голландии на чемпионате мираИгрок сборной России Анна Вяхирева расплакалась после поражения национальной команды от Голландии в полуфинале чемпионата мира по гандболу.Взвешивание UFC 245: Ян и Фэйбер показали одинаковый вес, Альдо уложился в легчайший весВ Лас-Вегасе состоялось взвешивание участников UFC 245, который пройдет 14 декабря.