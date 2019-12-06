Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии

Александр Большунов стал первым на очередной гонке второго этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Это первый успех нашего земляка в этом сезоне. Серебро и бронза гонки достались норвежцам.