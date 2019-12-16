Рыжий Тарзан выдал супербой с легендой кикбоксинга. Но получил по печени

Вячеслав Дацик в Казани уронил французского чемпиона К-1 Жерома Ле Баннера, но затем сам был нокаутирован. За эти выходные по всему миру прошли десятки боев с участием российских спортсменов.