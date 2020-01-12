НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемОрлов раскрыл позицию, на которую «Зенит» активно ищет футболистаНазван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоуАлександр Тихонов: думаю, Губерниева скоро аккуратненько выгонят«Эрдоган забрал у меня всё». Легенда сборной Турции Шукюр работает таксистом в СШАМозалев завоевал серебро в мужском одиночном катании на юношеских Олимпийских играх, Самсонов — бронзуОрлов раскрыл позицию, на которую «Зенит» активно ищет футболистаИзвестный комментатор Геннадий Орлов раскрыл главную цель «Зенита» во время зимнего трансферного окна.рекламаДакар 2020. Андрей Каргинов и Матье Серрадори выиграли восьмой этапНа проходящем в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар 2020" восьмой гоночный день стал достаточно коротким.«ПСЖ» – «Монако». 12.01.2020. Где смотреть матч онлайнВ воскресенье, 12 января, в матче 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» примет «Монако». Последняя игра между этими командами, которая состоялась 21 апреля, завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан.Агент Вальверде прибыл в Барселону, чтобы обсудить детали расторжения контракта с тренеромПо информации издания, увольнение Вальверде из «Барселоны» – вопрос решенный. В ближайшие часы о его отставке будет объявлено официально.Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча за эпизод в матче с рижским «Динамо»Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» – «Динамо» Рига, в результате чего принял решение дисквалифицировать защитника уфимцев Григория Панина.Леонид Слуцкий: «Общество не готово к каминг-ауту российского футболиста»Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о ситуации с толерантностью к секс-меньшинствам в российском футболе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма— : —ЛеччеНачало в 14:45Весь футболрекламаМакгрегор заявил, что побьёт Серроне в любом состоянииБывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пообещал, что победит американского бойца смешанного стиля Дональда Серроне, даже если будет болен.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 8-й этап «Дакара» для мотоциклистов и квадроциклистов отменен из-за смерти португальского гонщикаВосьмой этап ралли-марафона «Дакар» будет отменен в зачете мотоциклистов и квадроциклистов в связи со смертью португальского гонщика Паулу Гонсалвеша. Об этом сообщает официальный сайт ралли.рекламаПоединок борцов из Украины и Грузии закончился массовой дракойСхватка между украинским бойцом Хасаном Закариевым и грузинском бойцом Зурабом Эрбоцанашвили в полуфинале международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в Турции завершилась массовой дракой.2:14«Зенит» отправился на сбор в Катар с Малкомом и Кокориным, но без Краневиттера«Зенит» отправился на первый зимний сбор в Катар. Питерский клуб объявил список игроков, которые полетели в азиатскую страну. Голкиперы: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Максим Рудаков.Российские волейболисты сыграют в группе с командами Бразилии и США на ОИ-2020ТАСС, 13 января. Мужская сборная России по волейболу сыграет в одной группе с командами Бразилии и США на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.