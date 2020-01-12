Российские волейболисты сыграют в группе с командами Бразилии и США на ОИ-2020

ТАСС, 13 января. Мужская сборная России по волейболу сыграет в одной группе с командами Бразилии и США на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.