Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в записи тренера «Саутгемптона»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку во время матча 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Моуринью заработал «горчичник» за попытку выяснить, что было в записях в блокноте одного из тренеров соперника.