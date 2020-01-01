«Барселона» предложила Почеттино должность главного тренера

Экоактивисты устроят акцию протеста во время лыжных гонок в Дрездене

Группа экологических активистов из Extinction Rebellion 12 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) проведёт акцию протеста. «В воскресенье нас заметят.