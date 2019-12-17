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Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииХетафе— : —ВальядолидНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —МальоркаНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона— : —ТориноНачало в 06:30Еще 5Весь футболрекламаТеренс Кроуфорд остановил Эгидиюса Каваляускаса в девятом раундеТолько что на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке завершился главный бой большого боксерского шоу от компании Top Rank, в котором чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд дрался против литовца Эгидиюса Каваляускаса.НХЛ. 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