Кавани подпишет контракт с «Атлетико» на 2,5 года

«Атлетико» продолжает попытки приобрести нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Об этом сообщает Marca. Ожидается, что уругвайский футболист подпишет с мадридцами контракт на 2,5 года.