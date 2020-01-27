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Сборная России по биатлону может сократиться вдвое в следующем сезоне

Число биатлонистов российской сборной может сократиться вдвое, если Союз биатлонистов России (СБР) примет решение проводить все тренировочные сборы за рубежом. Об этом заявил глава СБР Владимир Драчев.

Суд отклонил жалобу фаната «Спартака», оштрафованного за оскорбления Дзюбы

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Петроградского районного суда о привлечении к административной ответственности болельщика московского «Спартака» Валерия Бевза.
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