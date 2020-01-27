Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не поехал с «Сочи» на второй сбор, стартующий в Турции. Об этом рассказал агент и отчим игрока Кирилл Логинов. «Нет, Александр не поедет на второй сбор "Сочи".