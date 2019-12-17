Плющенко обвинил команду Тутберидзе в работе только с готовыми спортсменами

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что тренер Этери Тутберидзе и ее команда работают только с готовыми спортсменами, а не воспитывают их с нуля.