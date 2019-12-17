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Его команда не вышла на второй тайм, матч отменилиВ воскресенье вечером форвард «Альбасете» Роман Зозуля приехал на гостевую игру против «Райо Вальекано» – клуба, который три года назад отказался от подписания украинского форварда из-за протеста фанатов.Сборная России по хоккею в Петербурге обыграла ФинляндиюНациональная сборная России победила Финляндию в заключительном матче Кубка Первого канала.«Манчестер Сити» в 14 очках от первого места. Смотрите матч с «Арсеналом» по подписке в подарокВ 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) болельщиков ждут прямые онлайн-трансляции топ-матчей «Арсенал» — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».Видео: российский боец Петр Ян заставил истекать кровью легенду UFCРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал победу нокаутом над легендой UFC - американцем Юрайем Фейбером. 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