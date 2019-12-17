НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемКлуб Бекхэма хочет купить двух игроков «Зенита»Песков назвал решение о недопуске флага РФ на Олимпиаду нарушением Хартии ИгрГинер успокоил болельщиков с переходом ЦСКА к госкомпанииБокс. Лопес отобрал чемпионский титул у Комми, Кроуфорд досрочно победил КаваляускасаДесна – Динамо. Текстовая трансляция матчаКлуб Бекхэма хочет купить двух игроков «Зенита»Согласно данным источником, американский футбольный клуб желает приобрести форварда Себастьяна Дриусси и хавбека Матиаса Краневиттера. Оба футболиста на данный момент представляют «Зенит».рекламаТутберидзе выступила против Плющенко и Тарасовой – подробности скандалаЗаявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой. Громкое заявление Алины Загитовой взорвало российское фигурное катание.Йоханнес Бе принес Норвегии победу в эстафете в Хохфильцене, россияне — 6-еМужская сборная Норвегии одержала победу в эстафетной гонке на 2-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Это была вторая мужская эстафета в сезоне, в Эстерсунде победу также одержали норвежцы.Ржига: Яшкина и Секача не было видно в игре с ШвециейЛидеры сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин и Иржи Секач потерялись в игре Кубка Первого канала против шведов, заявил РИА Новости главный тренер чехов Милош Ржига.Виктория Калинина: «Мы должны были попасть на пьедестал и поднять российский флаг на ЧМ в Японии»Вратарь женской сборной России по гандболу Виктория Калинина считает, что во время получения бронзовых медалей чемпионата мира на пьедестале россиянки должны были поднять флаг своей страны.Пётр Ян отправил Юрайю Фейбера в нокаут на турнире UFC 245На состоявшемся в Лас-Вегасе турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245 боец Пётр Ян из России одержал победу на американцем Юрайей Фейбером.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон0 : 1ТоттенхэмПерерывЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 1ЭвертонПерерывЧемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииСельта2 : 2МальоркаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииХетафе2 : 0ВальядолидЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург1 : 1Боруссия (Менхенгладбах)Идёт 1-й таймЧемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииБолонья1 : 0АталантаПерерывЕще 5Весь футболрекламаМилош Ржига: «Не может быть такого, что история с допингом – всего лишь политика»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение команды в матче Кубка первого канала со сборной России (3:4Б), а также высказал мнение о допинговом скандале с Россией.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир