Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Давосе

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Давосе. Он уступил победителю — Симену Крюгеру из Норвегии — 19 секунд.