Где посмотреть решающий матч ЧМ по шахматам Горякиной с Вэньцзюнь

24 января 2020 года состоится одно из важнейших событий шахматного мира. В решающем матче за звание чемпионки мира по шахматам 2020 года сойдутся китайская и российская спортсменки.