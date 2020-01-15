Зе Луиш близок к переходу в «Тоттенхэм» на правах аренды

Нападающий «Порту» Зе Луиш близок к переходу в «Тоттенхэм». Переговоры об аренде 28-летнего форварда с правом выкупа находятся в продвинутой стадии.