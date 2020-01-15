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Товарищеские матчи
Канада
 : 
Исландия
Начало в 19:00
Чемпионат Франции
Ним Олимпик
 : 
Ренн
Начало в 13:00
Чемпионат Франции
Монако
 : 
Пари Сен-Жермен
Начало в 15:00
Кубок Англии
1/32 Финала
Манчестер Юнайтед
 : 
Вулверхэмптон
Начало в 14:45
Кубок Англии
1/32 Финала
Карлайл Юнайтед
 : 
Кардифф Сити
Начало в 14:45
Кубок Италии
1/8 Финала
Фиорентина
 : 
Аталанта
Начало в 09:00
Кубок Италии
1/8 Финала
Милан
 : 
СПАЛ
Начало в 12:00
Кубок Италии
1/8 Финала
Ювентус
 : 
Удинезе
Начало в 14:45
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