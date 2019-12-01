Фанаты «Спартака» «размялись» перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов местного «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдёт вечером 1 декабря.