Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы

Серебро турнира также завоевал спортсмен из России Артур Даниелян. Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ.