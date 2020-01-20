НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Зенит» соберет свою женскую команду по футболуВ «Сочи» рассчитывают поднять посещаемость после прихода КокоринаИтальянский нейрохирург: «Шумахер очень отличается от того человека, каким мы помним его на трассе»Стали известны стартовые номера российских фигуристов в короткой программе на ЧЕАнанидзе расторг контракт с московским «Спартаком»«Зенит» соберет свою женскую команду по футболуФутбольный клуб «Зенит» официально объявил о создании женской футбольной команды. Об сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Информация появилась во вторник, 21 января.рекламаОлег Матыцин назначен министром спорта РФОлег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.Орлов о капитанстве Кокорина: «Семак дает понять, что Александр ему нужен»Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака включить нападающего Александра Кокорина в стартовый состав на товарищеский матч и дать ему капитанскую повязку.«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».Сборная России разгромила Финляндию в полуфинале на ЮОИ, забросив 10 шайбЮношеская сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии в полуфинальном матче на Олимпийских играх.Тренер «Шеффилд Юнайтед»: «Шли с „Сити“ нос к носу, испытываю невероятную гордость за команду»Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер поделился мыслями о поражении от «Манчестер Сити» (0:1). «Кевин де Брюйне сделал невероятный пас под движение Серхио Агуэро.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут3 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон2 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЕще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо2 : 3ОсасунаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаСарагоса3 : 1МальоркаЗавершёнЕще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи1 : 0ЛациоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче2 : 0КайсериспорЗавершёнВесь футболрекламаПрекращение полномочий Чернышенко рассмотрят на внеочередном заседании совета директоров КХЛСогласно уставу ООО КХЛ, решения об избрании и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - президента КХЛ - принимаются советом директоров ООО КХЛ.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир «А че, так можно было?»: британского бегуна спасают от санкций WADAРоссия обвинила Британское антидопинговое агентство (UKAD) в создании «стены недоверия». На то есть веские причины — известного бегуна из Великобритании защищают от возможной дисквалификации.реклама