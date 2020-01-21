Кокорин проведет остаток сезона в ФК «Сочи»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин проведет остаток сезона-2019/20 на правах аренды в «Сочи», о чем сообщил генеральный директор сочинского клуба Дмитрия Рубашко.