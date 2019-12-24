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РФС пересмотрел наказание Гинера

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета РФС по этике от 13 декабря.В связи с допущенными президентом ЦСКА, членом исполкома РФС и председателем финансового комитета РФС Евгением Гинером нарушениями регламента РФС по этике применить санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 9 месяцев (при этом 3 месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а 6 месяцев — условной спортивной санкцией), а также в виде штрафа в размере 500 000 рублей.Напомним, что после матча 19-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" Гинер подверг критике главу судейского комитета РФС Александра Егорова и предложил ему застрелиться.
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02:44:55
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Торонто — Детройт
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02:58:15
Оттава — Филадельфия
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02:41:45
Каролина — Флорида
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02:33:25
Миннесота — Виннипег
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02:39:00
Баффало — Лос-Анджелес
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02:50:45
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
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02:34:05
Эдмонтон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:34:50
Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:55
Нью-Джерси — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:42:30
Флорида — Даллас
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02:47:00
Ванкувер — Вегас
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02:46:40
Аризона — Миннесота
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02:51:05
Калгари — Монреаль
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02:41:00
Колорадо — Каролина
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02:32:45
Виннипег — Чикаго
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02:48:45
Оттава — Нэшвилл
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02:37:00
Филадельфия — Баффало
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02:49:00
Тампа-Бэй — Даллас
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02:48:15
Коламбус — Лос-Анджелес
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02:49:10
Бостон — Нью-Йорк Айлендерс
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02:47:02
Сент-Луис — Эдмонтон
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02:42:13
Чикаго — Колорадо
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Нью-Джерси – Анахайм
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Ванкувер — Монреаль
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Калгари — Питтсбург
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02:39:09
Виннипег — Каролина
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02:37:46
Детройт — Коламбус
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02:35:47
Торонто — Баффало
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02:42:05
Тампа-Бэй — Оттава
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02:38:52
Филадельфия — Анахайм
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02:40:15
Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
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