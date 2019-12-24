РФС пересмотрел наказание Гинера

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета РФС по этике от 13 декабря.В связи с допущенными президентом ЦСКА, членом исполкома РФС и председателем финансового комитета РФС Евгением Гинером нарушениями регламента РФС по этике применить санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 9 месяцев (при этом 3 месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а 6 месяцев — условной спортивной санкцией), а также в виде штрафа в размере 500 000 рублей.Напомним, что после матча 19-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" Гинер подверг критике главу судейского комитета РФС Александра Егорова и предложил ему застрелиться.