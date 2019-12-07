Россияне на ОИ будут представлять ОКР, который не попадает под санкции WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в соответствии с Олимпийской хартией будут представлять команду ОКР, который как организация не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).