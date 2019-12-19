«Ливерпуль» сыграет 2 матча за 22 часа. Один — в Бирмингеме, другой — в Дохе

В конце октября «Ливерпуль» и «Арсенал» выдали один из лучших матчей в футболе за последние годы. Дело было в 1/8 финала Кубка английской лиги — «канониров» еще тренировал Унаи Эмери.