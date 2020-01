JerAx ушел из OG и завершил карьеру

Саппорт Ессе 'JerAx' Вайникка покинул OG и завершил карьеру профессионального игрока. Об этом клуб сообщил в своем twitter-аккаунте. OG @OGesports From Boston to Shangai, @iamJERAX allowed us to write a unique story with OG.