Йоахим Лев: «Германия попала в „группу смерти“. Это нам награда за победу в отборе»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда попала в «группу смерти» на чемпионате Европы 2020 года в награду за победу в квалификации.