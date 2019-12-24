Быков: даже не был в курсе, что «СЮ» и «Ак Барс» играют в Давосе

Бывший тренер сборной России и уфимского "Салавата Юлаева" Вячеслав Быков, который сейчас проживает в Швейцарии, заявил, что был не в курсе того, что в Давосе проходил вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".