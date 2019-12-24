Молодежный чемпионат мира по хоккею: что нужно знать

Ключевая информация о главном турнире новогодних праздников Когда и где пройдет молодежный чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 пройдет в Чехии в Остраве и Тршинце с 26 декабря 2019 года до 5 января 2020 года.