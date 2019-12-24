Александр Коган: «Косторная сидела в самолете, когда мы узнали о ее „неучастии“ на чемпионате России»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган на пресс-конференции перед чемпионатом России в Красноярске рассказал об удивлении от новости о снятии Алены Косторной с турнира.