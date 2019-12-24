Нападающий «Вест Хэма» в костюме снеговика разбил свой Lamborghini

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио в честь Рождества нарядился в костюм снеговика и сел за руль своего Lamborghini Huracan стоимостью €250 тысяч и отправился в отель к своей команде перед матчем с «Кристал Пэлас».