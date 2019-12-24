Нападающий «Вест Хэма» в костюме снеговика разбил свой Lamborghini

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНападающий «Вест Хэма» в костюме снеговика разбил свой Lamborghini«Для меня на сегодняшний день Александр мертв»: Фёдор Емельяненко о своем братеГурейро: «Тренеры хотели, чтобы мы катались эмоционально, и у нас это получилось»Председатель НОК Японии отметил большую роль РФ в олимпийском движенииПлющенко назвал настоящим поступком решение Медведевой выступать на ЧР после поломки коньковНападающий «Вест Хэма» в костюме снеговика разбил свой LamborghiniНападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио в честь Рождества нарядился в костюм снеговика и сел за руль своего Lamborghini Huracan стоимостью €250 тысяч и отправился в отель к своей команде перед матчем с «Кристал Пэлас».рекламаРУСАДА передало в WADA уведомление о несогласии с решением по допингуРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) передало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уведомление о несогласии с решением комитета о введении санкций в отношении российского спорта.Сборная десятилетия РПЛ: иностранцев больше, чем русских футболистовРоссийская премьер-лига (РПЛ) составила сборную лучших футболистов десятилетия. В этой команде оказалось больше иностранцев, чем русских игроков. ВратарьХоккеисты молодежной сборной России проиграли стартовый матч в ЧехииМолодежная сборная России уступила в дебютном поединке планетарного первенства хозяевам турнира – сборной Чехии. Хоккеисты проиграли со счетом 3:4.Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеруРоссийский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.«Чемпионат»: «Авангард» расторг контракт с Макаровым«Авангард» расторг соглашение с нападающим Игорем Макаровым. Об этом сообщает «Чемпионат».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —Манчестер СитиНачало в 14:45Чемпионат ТурцииБешикташ— : —ГенчлербирлигиНачало в 12:30Чемпионат Турции. Первая лигаАданаспор— : —КарагюмрюкНачало в 11:00Весь футболрекламаГенменеджер «Спартака»: «Пока не удается выменять игроков, которых мы хотели бы видеть в своих рядах»Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о селекционных планах клуба. Сегодня, 27 декабря, закроется трансферное окно КХЛ.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир «Лестер» — «Ливерпуль» — 0:4. Видеообзор матча АПЛФутболисты «Ливерпуля» нанесли разгромное поражение идущему вторым в таблице «Лестеру» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Игра в Лестере завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Юргена Клоппа.реклама