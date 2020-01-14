«Реал» или «Барселона»? «Интер» или «Ювентус»? «Бавария» или «Лейпциг»?

Отрыв богатых от бедных в топ-5 европейских лиг становится все больше, поэтому зачастую чемпион известен если не на старте, то к середине сезона почти наверняка. Судите сами.