«Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим

«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с нападающим Никласом Бэкстремом. Соглашение «Кэпиталз» с 32-летним хоккеистом рассчитано на пять лет. Сумма контракта составила 46 миллионов долларов.