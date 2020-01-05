Йоханнес Клэбо: «Мне нужна была как минимум минутная фора. Большунов никогда не заходил в эту гору так быстро, как сегодня»

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо прокомментировал свое выступление в многодневке «Тур де Ски», где он стал третьим в общем зачете, уступив россиянам Александру Большунову и Сергею Устюгову.