Армани: «Если Арно хочет купить „Милан“, то я тоже могу это сделать»

Модельер и основатель компании Armani Джорджо Армани прокомментировал ранее появившуюся информацию, что президент Louis Vuitton Бернар Арно может приобрести "Милан":Если Бернар Арно хочет купить "Милан", то и я могу это сделать.