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Никола Влашич — о победе над «Крыльями Советов»: «Самарцы могли забить в паре моментов, но забили мы»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после победы команды над «Крыльями Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. — «Крылья» могли забить в паре моментов, но забили мы.

Опубликовано видео, как Уайлдер нокаутировал Ортиса и в десятый раз защитил пояс WBC

Непобежденный американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинского спортсмена Луиса Ортиса в реванше и в десятый раз защитил пояс WBC. Видео с лучшими моментами боя уже появилось в Сети.
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