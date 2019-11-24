Опубликовано видео, как Уайлдер нокаутировал Ортиса и в десятый раз защитил пояс WBC

Непобежденный американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинского спортсмена Луиса Ортиса в реванше и в десятый раз защитил пояс WBC. Видео с лучшими моментами боя уже появилось в Сети.