Финский вратарь Туохимаа о забитой шайбе шведам в первой игре за сборную: «Сюрреалистичное чувство»

Голкипер сборной Финляндии Франс Туохимаа поделился впечатлениями от забитой шайбы в матче Кубка Первого канала со сборной Швеции (5:1). «Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось.