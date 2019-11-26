Где будут побеждать Логинов, Бе и Фуркад. Гид по новому сезону Кубка мира

У зимников начинается соревновательное время. У биатлонистов в этом сезоне 9 этапов Кубка мира, чемпионат мира в Антхольце, куча переездов и разных высот.