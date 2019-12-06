Второй период матча Торпедо - Ак Барс

Вячеслав Лещенко не упустил свой момент и счет становится равным 1 - 1. Тем не менее Торпедо тоже голову пеплом не посыпает и после пропущенной шайбы организаволо острейшую атаку и только чудом шайба не влетела в ворота казанцев.