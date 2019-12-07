НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» разгромил «Локомотив» 4:0Гимнастка из России сорвалась с высоты 8 метров и получила тяжелые травмыВзвешивание UFC on ESPN 7: Оверим легче Розенструйка, Лэдд тяжелее КуницкойАлина Загитова: «Мне еще есть к чему стремиться, могла откататься лучше»Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером«Арсенал» разгромил «Локомотив» 4:0Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.рекламаВидео: Фанаты «Зенита» ушли с середины матча, в котором выигрывала их командаБолельщики петербургского футбольного клуба массово покинули трибуны на 44-й минуте матча, когда счет был 2:0.Россиянка Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при по фигурному катаниюСпортсменка побила свой же ранее установленный рекорд, получив от судей 85,45 балла.Гол Кузнецова помог «Вашингтону» одержать шестую победу подряд в НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.Назван состав мужской сборной России на эстафету в ЭстерсундеСтал известен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.Александр Поветкин выступит в андеркарте поединка Энди Руиса и Энтони ДжошуаАлександр Поветкин выступит в андеркарте поединка Энди Руиса и Энтони Джошуа Завтра в Саудовской Аравии состоится крупное боксерское шоу, главными событиями в котором будут бои супертяжеловесов.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов— : —ОренбургНачало в 06:00Чемпионат РоссииКраснодар— : —ЦСКАНачало в 08:30Чемпионат РоссииАхмат— : —УфаНачало в 11:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —ЛиверпульНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииРеал— : —ЭспаньолНачало в 07:00Чемпионат ИспанииГранада— : —АлавесНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)— : —БаварияНачало в 09:30Еще 5Весь футболрекламаБолельщики ЦСКА поддержат призыв фанатов «Спартака» и покинут трибуны на матче с «Краснодаром»Группа активных болельщиков ЦСКА поддержит акцию фанатов «Спартака», которые призвали поклонников всех команд Премьер-лиги покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир МОК получил отчет о нарушениях антидопинговых правил в СочиМеждународный олимпийский комитет получил окончательный отчет, в котором описаны нарушения антидопинговых правил во время Зимних игр 2014 года. Такое заявление сделал президент МОК Томас Бах.рекламаОвечкин объяснил, зачем зажёг паяльник во время матча с «Лос-Анджелесом»Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему решил воспользоваться паяльной лампой на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».