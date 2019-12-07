Овечкин объяснил, зачем зажёг паяльник во время матча с «Лос-Анджелесом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему решил воспользоваться паяльной лампой на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».