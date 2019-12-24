«Ливерпуль» досрочно вернул защитника Филлипса из аренды в «Штутгарте»

Защитник Натаниэль Филлипс возвращается в «Ливерпуль» из аренды в «Штутгарте». 22-летний футболист перебрался в немецкую команду минувшим летом на один сезон и провел 11 матчей во всех турнирах.