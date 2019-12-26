НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» досрочно вернул защитника Филлипса из аренды в «Штутгарте»Промоутер о бое Кадыров - Емельяненко: Это будет большое шоуДепартамент судейства может возглавить новый Розетти. Кто придет на смену Егорову?Произвольная программа на ЧР: Медведева откроет заключительную разминку, Трусова выступит после КосторнойБолельщики составили свою сборную чемпионата России по футболу по итогам десятилетия«Ливерпуль» досрочно вернул защитника Филлипса из аренды в «Штутгарте»Защитник Натаниэль Филлипс возвращается в «Ливерпуль» из аренды в «Штутгарте». 22-летний футболист перебрался в немецкую команду минувшим летом на один сезон и провел 11 матчей во всех турнирах.реклама«Вулверхэмптон» превратил 0:2 в 3:2 и обыграл «Манчестер Сити» в событийном матчеВ девятнадцатом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил у «Вулверхэмптона». Протокол игры Вулверхэмптон«Милан» объявил о трансфере Ибрахимовича«Милан» объявил о подписании контракта со Златаном Ибрахимовичем. Как сообщает, официальный сайт «россонери», контракт с игроком подписан до конца сезона.Фигуристка Косторная превысила мировой рекорд в короткой программеВ Красноярске завершился второй день чемпионата России по фигурному катанию.Ярославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.Глава ВАДА объявил санкции против России правильнымиВсемирное антидопинговое агентство уверено, что приняло правильное решение по санкциям к российскому спорту, заявил глава ВАДА Крейг Риди.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон3 : 2Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ТурцииБешикташ4 : 1ГенчлербирлигиЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаАданаспор2 : 0КарагюмрюкЗавершёнВесь футболрекламаКоманда Путина победила в хоккейном матче на Красной площадиПрезидент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Баффало — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир