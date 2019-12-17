Лыжный спорт. Елена Вяльбе — о допинге: Мы не обманываем. И в Сочи не обманывали!

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как восприняла решение исполкома ВАДА отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.