Гинер снова всех перехитрил. На этот раз на него будет работать государство

Пятница 13-е для Евгения Ленноровича вышла насыщенной. Тут и штраф от РФС за чересчур резкую критику арбитров, и официальное объявление: ЦСКА Гинеру больше не принадлежит.