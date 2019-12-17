Хабиб Нурмагомедов: «Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что бить он умеет и в поединке с Тони Фергюсоном будет бить соперника «особенно сильно». Он заявил, что он лучше в борьбе и еще не падал. У Фергюсона же были нокдауны.